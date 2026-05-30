Pátzcuaro, Michoacán, 30 de mayo de 2026.- El presidente municipal de Pátzcuaro, Julio Arreola, refrendó su compromiso con las juventudes al dar la bienvenida a las y los participantes de la Séptima Cumbre Regional Latinoamericana de Jóvenes por los Derechos Humanos, encuentro que reúne en el municipio a más de 60 jóvenes provenientes de distintos países de América Latina para intercambiar experiencias, propuestas y acciones en favor de los derechos humanos.

Durante las actividades de la cumbre, el alcalde destacó que las juventudes desempeñan un papel fundamental en la construcción de comunidades más justas, participativas e incluyentes, por lo que es indispensable generar espacios donde puedan expresar sus ideas, compartir conocimientos y fortalecer su liderazgo.

Julio Arreola señaló que para Pátzcuaro es un honor ser sede de este encuentro internacional, el cual retoma actividades después de seis años de pausa y vuelve a reunir a jóvenes líderes comprometidos con la transformación social, el respeto a la dignidad humana y la construcción de mejores oportunidades para sus comunidades.

“Impulsar a las juventudes es fortalecer el presente y construir un mejor futuro. Son ellas y ellos quienes hoy están generando cambios positivos en sus entornos y quienes seguirán construyendo sociedades más solidarias y humanas”, expresó el presidente municipal al reconocer el compromiso y la participación de las nuevas generaciones.

Con la realización de esta cumbre, el Gobierno de Pátzcuaro reafirma su compromiso de seguir impulsando espacios de participación, diálogo y colaboración internacional que fortalezcan el desarrollo de las juventudes y consoliden al municipio como un referente de encuentro, cultura y construcción de oportunidades para todas y todos.