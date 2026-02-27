Morelia, Michoacán; 27 de febrero.– La Secretaría de Cultura de Morelia (SeCultura) lanzó la convocatoria para el Concurso de Composición Orquestal “Morelia Ciudad Creativa de la Música 2026”, iniciativa de la administración del presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, que se ha posicionado entre los más importantes certámenes de su tipo en el país.

La secretaria de Cultura de Morelia, Fátima Chávez Alcaraz, informó que la convocatoria tiene como objetivo impulsar el talento creativo, brindar nuevas oportunidades a compositoras y compositores y posicionar a Morelia como un referente nacional en la promoción de la música.

Está dirigida a personas compositoras de nacionalidad mexicana, así como a personas extranjeras que acrediten residencia legal en México por un periodo mínimo de dos años continuos, contados al cierre de la convocatoria. La participación no tiene límite de edad y no podrán participar quienes hayan obtenido el primer lugar en ediciones anteriores.

“Desde 2017, con el reconocimiento de la Unesco, Morelia asumió el compromiso de fortalecer su vocación musical. Este concurso es reflejo de ese trabajo constante para generar oportunidades reales a las y los creadores, impulsar su desarrollo profesional y consolidar a nuestra ciudad como un referente cultural”, señaló Chávez Alcaraz.

Como muestra de su crecimiento y relevancia, cabe destacar que en la edición anterior se registraron 95 piezas provenientes de distintas regiones del país, lo que refleja el interés y la confianza de la comunidad artística en esta convocatoria.

El primer lugar recibirá un premio económico único de 100 mil pesos, mientras que las obras que obtengan el segundo y tercer lugar recibirán mención honorífica.

La convocatoria cerrará el 31 de agosto a las 23:59 horas, sin posibilidad de prórroga. Para consultar las bases completas, las personas interesadas pueden ingresar a: https://acortar.link/73cukx

Las y los participantes deberán registrar su postulación de manera digital en el siguiente enlace: https://forms.gle/4E7L8Pz7xoK7FWY58

Asimismo, para dudas también están se pueden comunicar al teléfono 443 312 1126 o al correo: concursodecomposicionmorelia@gmail.com

Con esta iniciativa, el Gobierno de Morelia reafirma su compromiso con el impulso a la creación artística, el fortalecimiento del talento local y nacional, además de la consolidación de la ciudad como un referente cultural de México y el Mundo.