Morelia, Mich.- Viernes 27 de febrero de 2026.- Un hombre en aparente situación de calle fue localizado sin vida y con huellas de violencia, probablemente golpes, esto en un terreno baldío de la colonia Profesor Jesús Romero Flores, al norte de Morelia, durante la mañana de este viernes

El hallazgo lo hicieron algunas personas que transitaban por la zona, quienes avisaron al número de emergencias 911. El cuerpo yacía afuera de una choza improvisada, en las inmediaciones de la base de combis de la Ruta Oro Verde y cerca de la calle Apóstol de la Raza Maya.

Al sitio acudieron patrulleros municipales, quienes confirmaron el deceso del sujeto, mismo que permanece en calidad de no identificado. De acuerdo con las fuentes, la víctima tenía entre 25 y 30 años de edad, era delgada, de piel morena, vestía ropa negra y calzaba tenis azules.

Los oficiales acordonaron el área y solicitaron la intervención de la Fiscalía General del Estado (FGE). Posteriormente, especialistas de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC) realizaron las diligencias respectivas y trasladaron el cadáver a la morgue para la práctica de la necropsia de ley.