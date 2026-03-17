Morelia, Michoacán, 14 de marzo de 2026.- La Secretaría de Cultura de Michoacán (Secum) presentó en el Museo del Estado el libro “Piñata”, de Adrián O. Iturriaga, obra ganadora en la convocatoria Palabras de Colibrí 2025 en la categoría de Narrativa. La publicación reúne cuatro relatos que abordan la niñez atravesada por distintas formas de violencia.

La jefa del Departamento de Literatura y Fomento a la Lectura de la Secum, Alba Nungaray, señaló que la colección de cuentos construye personajes y escenarios alejados del entorno urbano, donde se retratan tensiones cotidianas y dinámicas de violencia sin caer en la condescendencia. Añadió que el comité de selección reconoció en la obra una estructura sólida, ritmo narrativo preciso y cohesión estilística.

Durante la presentación, el autor explicó que el título del libro surge de una reflexión sobre la piñata como un objeto que guarda un secreto y cuyo contenido solo se revela al romperse. A partir de esa imagen, comparó el proceso creativo con una “cocina interior” donde se mezclan experiencias, recuerdos y emociones que, transformadas por la ficción, dan origen a la literatura.

El autor compartió que los cuentos nacen de dos fuentes principales: por un lado, las vivencias acumuladas en viajes y encuentros con comunidades rurales de México, marcadas por la hospitalidad y la riqueza de las historias compartidas; y por otro, una inquietud persistente por explorar la humillación y la crueldad humana, especialmente hacia los más vulnerables.

Los comentarios del libro estuvieron a cargo de Raúl Eduardo González y Dorian Arroyo, quienes destacaron la fuerza narrativa de la obra y su capacidad para situar al lector en un juego de perspectivas donde no siempre es claro quién es víctima o victimario. Publicada bajo el sello de Cuarta República, esta obra destaca por su prosa cruda y directa.