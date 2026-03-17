RED 113 MICHOACÁN/ Redacción

Cuitzeo, Mich.- Lunes 16 de marzo de 2026.- Un hombre ultimado a balazos fue

encontrado en un predio ubicado a la orilla de la carretera Cuitzeo–San Agustín del

Pulque, informaron autoridades policiales, las cuales comentaron que el susodicho no

está identificado.

El hallazgo fue realizado por vecinos de la zona durante la mañana de este lunes,

quienes reportaron la situación al número de emergencias 911. Posteriormente

acudieron patrulleros locales, confirmaron el deceso de la víctima con ayuda de

paramédicos y delimitaron el perímetro.

Trascendió que el ahora occiso tenía entre 27 y 35 años de edad, era de complexión

delgada y piel morena. Vestía sudadera negra, pantalón deportivo negro con tres franjas

en cada costado, así como tenis negros con suela blanca.

Los oficiales solicitaron la intervención de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Posteriormente acudieron especialistas de la Unidad de Servicios Periciales y Escena

del Crimen (USPEC), quienes realizaron las investigaciones respectivas y trasladaron el

cadáver a la morgue.