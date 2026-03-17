RED 113 MICHOACÁN/ Redacción
Cuitzeo, Mich.- Lunes 16 de marzo de 2026.- Un hombre ultimado a balazos fue
encontrado en un predio ubicado a la orilla de la carretera Cuitzeo–San Agustín del
Pulque, informaron autoridades policiales, las cuales comentaron que el susodicho no
está identificado.
El hallazgo fue realizado por vecinos de la zona durante la mañana de este lunes,
quienes reportaron la situación al número de emergencias 911. Posteriormente
acudieron patrulleros locales, confirmaron el deceso de la víctima con ayuda de
paramédicos y delimitaron el perímetro.
Trascendió que el ahora occiso tenía entre 27 y 35 años de edad, era de complexión
delgada y piel morena. Vestía sudadera negra, pantalón deportivo negro con tres franjas
en cada costado, así como tenis negros con suela blanca.
Los oficiales solicitaron la intervención de la Fiscalía General del Estado (FGE).
Posteriormente acudieron especialistas de la Unidad de Servicios Periciales y Escena
del Crimen (USPEC), quienes realizaron las investigaciones respectivas y trasladaron el
cadáver a la morgue.