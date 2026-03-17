Zitácuaro, Michoacán, 17 de marzo de 2026. Al inaugurar los trabajos del Parlamento Abierto sobre Derechos Humanos, en la ciudad de Zitácuaro, el ombudsperson Josué Alfonso Mejía Pineda dijo que “el espíritu de la CEDH sigue siendo el mismo: la lucha por la justicia”, sin embargo, añadió “hay que cambiarle el cuerpo”.

Mencionó que la realización de los Parlamentos Abiertos obedece al cumplimiento del compromiso que adquirió desde su comparecencia ante el Congreso del Estado, de “revolucionar” a la CEDH con ideas y con acercamiento a la ciudadanía.

Agregó que se requiere escuchar a los y las ciudadanas, a los defensores y las defensoras de derechos humanos, a las universidades, a los estudiantes, a las mujeres, a los hombres, a las y los niños, y a toda la sociedad, a fin de encontrar mecanismos de atención más eficaces.

Mejía Pineda agradeció la presencia de las diputadas y los diputados, lo que habla del compromiso que tienen las y los legisladores de modificar la Ley del organismo, a fin de fortalecerlo.

Dado que en esta ocasión se abordó el tema de la Erradicación de la Violencia contra la mujer, el ombudsperson informó la reciente creación de la Unidad de Género en la CEDH, cuyo objetivo es brindar atención especializada.

La diputada, Diana Mariel Espinosa Mercado, integrante de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado, se refirió al Parlamento como un ejercicio de participación, pues el escuchar es el primer paso para transformar.

Mencionó que el reconocimiento de los derechos humanos no se construye desde las instituciones, sino de la mano de la sociedad, por lo que las voces ciudadanas son necesarias.

Dijo que desde el Congreso local existe la disposición de defender los derechos humanos de manera seria, colectiva y con mucha responsabilidad y se comprometió a tomar en cuenta cada propuesta, cada inquietud y cada experiencia que resulte de este ejercicio.

Al hacer uso de la palabra, la luchadora social Oti Molina , vocera de la colectiva TODASMX Michoacán, se refirió a la urgente y necesaria participación de las feministas en la modificación del actual modelo jurídico, pues perpetúa la desigualdad, limita el acceso a la justicia, reproduce estereotipos con sesgos de género y contribuye a la falta de reconocimiento de los derechos de las mujeres.

Se requiere, dijo, la participación de las feministas reformando leyes, capacitando a funcionarios y participando activamente desde la ciudadanía.

Exhortó al gobierno y a los servidores públicos a que trabajen en erradicar la violencia contra las mujeres y, sentenció “en Michoacán, nunca más una Ley sin la participación de las mujeres”.

Por su parte, la diputada federal Mary Carmen Bernal Martínez, hizo alusión a los trabajos realizados en el Congreso, entre los que mencionó la Iniciativa de Ley denominada Valeria, que visibiliza las violaciones de los derechos humanos de las mujeres que a diario viven las mujeres.

Añadió que es necesario reformar la Ley, el Código Penal y, en su momento, el Código de Procedimientos Penales, hasta lograr la correcta tipificación del delito de feminicidio.

Octavio Ocampo Córdova, diputado local, indicó que este tipo de foros permite conocer las violaciones que se dan a los derechos humanos en muchos ámbitos y recordar la obligación del Estado Mexicano de garantizar el respeto de los mismo, a fin de construir una mejor ciudadanía.

La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado, diputada Xóchitl Gabriela Ruiz González aseguró que el tema de la erradicación de la violencia contra las mujeres corresponde a todos, hombres y mujeres, autoridades y ciudadanía en general.

Reconoció que en diversos ámbitos se ha fortalecido la perspectiva de derechos humanos, pero que aún existe una brecha que hay que acortar, pues las niñas, estudiantes, las madres solteras, las trabajadoras del hogar, las profesionistas, las mujeres en general siguen viviendo diversos tipos de violencia.

Reconoció la necesidad de impulsar y fortalecer áreas y mecanismos de derechos humanos para la atención de las mujeres violentadas y qué mejor, dijo, que sean las propias mujeres las que las propongan.

Estuvieron presentes en el Parlamento la síndica municipal, María Teresa Huerta Padilla; el magistrado, Lenin Sánchez; la fiscal, Sandra Perales; la activista Cristina Cortés Carrillo, así como representantes de diversas organizaciones de la sociedad civil, de miembros del sector educativo, defensoras y defensores de derechos humanos y una significativa cantidad de jóvenes.

Las actividades del Parlamento Regional 2026 continuaron con la realización de diversas mesas de trabajo.

Con este tipo de actividades la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán refrenda su compromiso de propiciar espacios para la reflexión y escucha de ideas.