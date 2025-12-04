Morelia, Michoacán, 4 de diciembre de 2025.- La Secretaría de Cultura de Michoacán (Secum) invita al público a la conferencia sobre la biocultura purhépecha reflejada en la pirekua, que se llevará a cabo este viernes 5 de diciembre a las 17:00 horas, en la Biblioteca Bosch-Vargaslugo del Centro Cultural Clavijero. La entrada será gratuita.

La charla profundizará en cómo la pirekua registra y transmite saberes sobre el entorno purépecha, y la manera en que la flora, fauna, territorios y símbolos forman parte de la identidad comunitaria. A través de ejemplos musicales se explicará la manera en que estas composiciones funcionan como “fotografías sonoras”, las cuales representan al colibrí como mensajero del amor, la flor de aguacate como elemento central de la vida o los lagos como guardianes del territorio.

La charla estará a cargo de Mariana Catherine Magaña Cailly, licenciada en canto y maestra en interpretación musical por la Universidad Autónoma de México. Su trabajo artístico e investigativo sobre la relación entre música y naturaleza la ha llevado a presentarse en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes y a impartir conferencias en instituciones como El Colegio de Michoacán y el Centro Cultural Antiguo Colegio Jesuita.

Con una trayectoria que suma presentaciones en 19 estados del país, así como en América y Europa, Magaña Cailly compartirá con el público la riqueza poética, simbólica y sonora de esta tradición musical purhépecha.