Michoacán.- 04 de diciembre de 2025.- En distintos puntos de la autopista Siglo XXI se registraron dos accidentes, en lo que estuvieron involucrados igual número de camiones de carga, sin que por fortuna se reportaran víctimas mortales.

Primeramente, a la altura del kilómetro 285+600, ya en las cercanías de la caseta de cobro de Feliciano Guerrero, donde un tráiler International de color blanco impactó contra un semoviente que se travesó en su camino.

Paramédicos de ambulancia AMBUMED, acudieron al sitio y atendieron al chofer de la unidad Gerardo R, de 48 años y vecino de Uruapan, mismo que no requirió traslado a un hospital.

El segundo incidente se trató de la volcadura de un tráiler en el kilómetro 232+000, del tramo carretero Las Cañas – Feliciano. La unidad terminó bloqueando por completo ambos carriles, ocasionando el cierre total de la vialidad.

La pesada unidad quedó atravesada e invadiendo ambos carriles, lo que obligó al cierre total del sector mientras personal especializado iniciaba las maniobras de retiro y liberación de la vía. Las labores se prolongaron debido a la posición del vehículo y las dimensiones del tráiler volcado.

Elementos de Auxilio vial de la Autopista realizaron abanderamiento, en tanto que los agentes de la Guardia Nacional emprendieron los correspondientes peritajes y ordenaron las maniobras para retirar los tráileres siniestrados.