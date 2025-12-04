Morelia, Michoacán, 4 de diciembre de 2025.- La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) presentó los resultados registrados durante el mes de noviembre, derivados del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, el cual fortaleció el combate a la delincuencia en zonas prioritarias del estado, mediante despliegues basados en inteligencia y coordinación con las instituciones de seguridad.

La SSP destacó aseguramientos relevantes que reflejan el reforzamiento de la presencia institucional como 263 vehículos con reporte de robo recuperados, gracias a patrullajes, revisiones y filtros de inspección, y 238 personas detenidas, de las cuales 28 pertenecían a células delictivas. Además se decomisaron 448.36 kilogramos de cristal, 32.95 kilogramos de marihuana y 2 mil 505 kilogramos de cocaína.

Se reportó la inhabilitación de nueve campamentos ilícitos y la localización de siete tomas clandestinas de hidrocarburos, acciones que desarticulan infraestructura operativa utilizada para actividades criminales. También fueron aseguradas 54 armas largas, 14 armas cortas y 11 mil 430 cartuchos útiles, así como 89 artefactos explosivos improvisados, 60 kilogramos de componentes para explosivos, 19 mil litros de precursores químicos y 28 mil litros de combustible.

El titular de la SSP, José Antonio Cruz Medina enfatizó que estos resultados son parte del trabajo articulado con las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, la Guardia Nacional y la Fiscalía General del Estado (FGE), cuyo acompañamiento ha permitido fortalecer los despliegues tácticos y la investigación para inhibir actividades ilícitas.

Asimismo, informó que, en coordinación con la FGE se han cumplimentado 5 mil 787 mandamientos judiciales en lo que va de la administración, relacionados con homicidio, secuestro, robo, delitos contra la salud y otros ilícitos de alto impacto.

La SSP subrayó que la estrategia continuará centrada en profundizar la inteligencia operativa, fortalecer la coordinación interinstitucional y mantener informada a la ciudadanía de manera puntual sobre los avances del Plan Michoacán.