Morelia, Michoacán, 9 de diciembre de 2025.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla revisó, con presidentas y presidentes municipales, el proyecto de construcción de 10 nuevos planteles para bachillerato que serán financiados por el estado y la Federación como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

El mandatario explicó que dicha infraestructura educativa estará ubicada en Morelia, Maravatío, Salvador Escalante, Zacapu, Ario, Uruapan, Los Reyes, Lázaro Cárdenas, Puruándiro y Zitácuaro.

“Este es un tema prioritario para nosotros y para la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo porque se busca crear 20 mil espacios para jóvenes egresados de nivel secundaria en 2026”, comentó Ramírez Bedolla.

Además de que el plan también incluye la ampliación de 60 planteles de subsistemas como el Cecytem, Conalep y Colegio de Bachilleres para llegar a la meta de estudiantes establecida.

Con lo expuesto, las y los alcaldes agradecieron al gobernador el respaldo para aumentar la infraestructura educativa en los municipios y manifestaron disposición para facilitar terrenos bien ubicados con accesos y servicios de transporte público.

Por lo que se acordó programar esta misma semana reunión de seguimiento con la secretaria de Educación, Gabriela Molina y la directora del Instituto de Educación Media Superior y Superior, Mariana Sosa, para definir los predios donde serán construidos los 10 planteles de bachillerato en los municipios anteriormente señalados.