Morelia, Michoacán, 2 de noviembre de 2025.- Como parte de las actividades del Encuentro de Ánimas 2025, la Secretaría de Cultura de Michoacán (Secum) invita a participar en el Concurso de Catrinas y Catrines “Tradición Viva”, que se realizará este domingo en el Centro Cultural Clavijero.

La convocatoria está abierta a todas las personas interesadas en rendir homenaje a esta tradición mexicana a través del arte del maquillaje, el vestuario y la creatividad. Se otorgarán dos premios de 3 mil pesos cada uno a quienes obtengan el primer lugar en las categorías de Niñeces (4 a 14 años) y Personas adultas (15 años en adelante).

La participación es individual y las caracterizaciones deberán inspirarse en la tradición de las catrinas y los catrines, emblemas de la cultura mexicana. Las y los participantes desfilarán brevemente frente al jurado y el público, mostrando su interpretación más original de este ícono del Día de Muertos.

El jurado calificará tres aspectos principales: creatividad y originalidad, calidad del maquillaje y vestuario, así como el desempeño escénico durante el desfile.

Con esta actividad, la Secretaría de Cultura de Michoacán reafirma su compromiso con la preservación y promoción de las expresiones culturales vivas que dan identidad al estado, invitando a la comunidad a disfrutar de un ambiente familiar lleno de color, arte y tradición.