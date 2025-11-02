Morelia, Michoacán, 2 de noviembre de 2025.– El dirigente estatal del PRD Michoacán, Octavio Ocampo, lamentó el homicidio del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, ocurrido el 1 de noviembre durante el Festival de Velas en la plaza principal de la ciudad.

Ocampo afirmó que el asesinato de un presidente municipal constituye un atentado contra la democracia y exigió a las autoridades una investigación pronta y transparente que permita esclarecer los hechos y sancionar a los responsables.

El dirigente del PRD Michoacán llamó a los gobiernos estatal y federal a revisar la estrategia de seguridad y garantizar la protección de la población, reafirmando el compromiso del partido con la paz y la justicia en Michoacán.