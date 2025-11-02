Lázaro Cárdenas, Michoacán, 2 de noviembre de 2025.- La Comisión de Pesca de Michoacán (Compesca), en coordinación con recolectores del campamento Taracosta, reportó el arribo del primer ejemplar de tortuga laúd (Dermochelys coriacea) de la temporada de anidación 2025-2026. Este hecho, ocurrido en las playas de Playa Azul, Lázaro Cárdenas, subraya el trabajo coordinado en favor de la conservación de esta especie.

La tortuga laúd es una especie en peligro crítico de extinción, y su presencia en las costas michoacanas representa un acontecimiento de gran relevancia ambiental y un símbolo del esfuerzo conjunto por la conservación marina.

El director general de la Compesca, Ramón Hernández Orozco, informó que el nido fue trasladado al campamento Taracosta para proteger los huevos de saqueadores y depredadores naturales, garantizando así su resguardo hasta la etapa de eclosión.

Destacó que el trabajo de los campamentos tortugueros en la costa michoacana refleja el compromiso con la protección de la biodiversidad y la preservación de las especies marinas que forman parte de la identidad natural del estado.

La Compesca invita a la ciudadanía y visitantes a contactar y visitar los campamentos tortugueros para vivir la experiencia del desove y liberación de tortugas marinas. Esta actividad permite conocer de cerca el esfuerzo de conservación de las especies laúd, golfina y negra, que son emblema de Michoacán.