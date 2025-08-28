Pátzcuaro, Michoacán, 28 de agosto de 2025.- La Secretaría de Cultura de Michoacán (Secum) invita al público a disfrutar del concierto que ofrecerá el Ensamble Contemporáneo de Morelia dentro del programa De Sala en Sala, este viernes 29 de agosto a las 18:00 horas en el Auditorio del Centro Cultural Antiguo Colegio Jesuita de Pátzcuaro.

El recital propone un recorrido sonoro por piezas que han marcado la tradición musical de México y América Latina. El ensamble está integrado por la soprano Mónica Ruiz Moreno, el tenor Alejandro Andrade Méndez y el barítono Joel Ponce de León Paz, bajo la dirección de Luis Josué Soto Campos.

El programa se dividirá en dos partes: la primera con obras como “Canto gregoriano, Salve Regina” y el “Concierto para una voz”, de Saint Preux, además de temas emblemáticos como “Vengo a ofrecer mi corazón”, “La malagueña”,” Yo soy mexicano” y “Qué bonita es esta vida”.

En la segunda parte, el público podrá disfrutar de canciones populares que van de lo íntimo a lo festivo, entre ellas “Acompáñame”, “Moliendo café”, “Capullito”, “Toy contento” y “Cascabel”.

El concierto tiene una cuota de recuperación de 100 pesos. El Centro Cultural Antiguo Colegio Jesuita se ubica en la esquina de las calles Enseñanza y Alcantarilla, en el corazón de Pátzcuaro.