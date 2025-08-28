La Fundación Ciudadana para el Desarrollo Integral de Michoacán (Fucidim), de la mano con la asociación Tzitzio en Acción y diversos organismos, realizó la entrega de paquetes escolares a 200 niñas y niños a fin de que estos continúen con sus estudios en el próximo ciclo escolar que se avisora.

El Presidente de Fucidim, Roberto Ramírez Delgado, detalló que gracias a la contribución de la sociedad civil es que se ha podido continuar con estos programas de apoyo hacia uno de los municipios más pobres de Michoacán, donde señaló se hizo un análisis para beneficiar a quienes más lo necesitan.

Es por ello, que Ramírez Delgado, apuntó que las localidades beneficiadas en esta ocasión fueron La Huerta, La Laja y Plan de Guadalupe, a las cuales acudieron en compañía de Angélica Obeso, Presidenta de Tzitzio en Acción e integrante de Michoacán Humanitario.

Asimismo, el Presidente de Fucidim añadió que los organismos que se sumaron a esta colecta fueron principalmente el Banco de Alimentos; el colectivo Michoacán humanitario; la Red Juntos por Michoacán y muchos otros.