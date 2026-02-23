Morelia, Michoacán, 23 de febrero de 2026.- La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) fortaleció la presencia operativa de la Guardia Civil en las 13 regiones del estado, tras los hechos registrados ayer en la entidad por el operativo federal en Jalisco, con el objetivo de preservar el orden y garantizar la seguridad de la población.

Este despliegue operativo, encabezado por el titular de la SSP, José Antonio Cruz Medina, mantiene especial énfasis en las regiones de Tierra Caliente, Sierra Costa, Jiquilpan y La Piedad, por su colindancia con el estado vecino. En estas zonas se opera bajo un esquema coordinado con fuerzas federales y autoridades municipales.

De manera paralela, se reforzó la vigilancia en autopistas y tramos carreteros para garantizar el libre tránsito y actuar de forma inmediata ante situaciones de riesgo.

El dispositivo contempla patrullajes terrestres, vigilancia aérea mediante helicópteros y la operación permanente de Bases de Operaciones Interinstitucionales con la participación de los tres órdenes de gobierno, a fin de salvaguardar la tranquilidad de las y los michoacanos.