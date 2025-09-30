Morelia, Michoacán, 30 de septiembre de 2025.- En el marco del 54 aniversario del Museo de Arte Contemporáneo Alfredo Zalce (MACAZ), la Secretaría de Cultura de Michoacán invita al conversatorio “Arte Contemporáneo en Michoacán: Nuevas miradas”, que se llevará a cabo este miércoles 1 de octubre a las 18:00 horas en el recinto. La entrada será gratuita.

El conversatorio reunirá a agentes culturales que desde la producción, la gestión y la investigación exploran nuevas formas de presentar, difundir y dialogar sobre el arte contemporáneo michoacano. Participan Celia Béjar, Paola Jasso, Enrique Ortega Vázquez, Alberto Ávila, Francisco Zúñiga y Prisciliano Valencia, con la moderación de la titular del MACAZ, María de los Ángeles Valencia Colín.

Con más de cinco décadas de historia, el MACAZ ha sido un espacio fundamental para la exhibición de grandes creadoras y creadores del país, así como para el impulso de nuevas generaciones.

Desde su apertura en 1971, ha albergado exposiciones, talleres, conciertos y múltiples actividades que lo han consolidado como uno de los museos más queridos por la comunidad artística de la región.

La invitación se extiende para celebrar este aniversario y sumarse a un diálogo plural que, desde diversas miradas, reflexionará sobre el presente y futuro del arte contemporáneo en Michoacán.