Morelia, Mich., 30 de septiembre de 2025.- “Hoy el legado de José María Morelos y Pavón sigue más vivo que nunca en nuestro país, pues la unidad es uno de los valores que nos dejó el Siervo de la Nación y hoy se hace presente en nuestro gobierno al impulsar también la justicia y la libertad”, expresó Reyes Galindo Pedraza, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en el Congreso de Michoacán.

Tras haber asistido al acto conmemorativo a 260 años del nacimiento de José María Morelos, uno de los héroes más recordados de la Independencia de México, el líder de la bancada del PT mencionó que para honrar la memoria de quienes nos dieron patria, es necesario sumarse a la unidad nacional y a la reconciliación social.

“Más allá de colores y de ideologías partidistas, como michoacanas y michoacanos debemos ser empáticos con nuestros semejantes; porque solo así vamos a avanzar como sociedad y aplastaremos aquellas situaciones que buscan dañar a nuestras familias”, señaló.

En ese sentidos, Reyes Galindo hizo un llamado a todas y todos los servidores públicos a dirigirse con humildad y respeto a quienes les dieron la oportunidad de representarlos, sobre todo, a trabajar y velar siempre por los intereses y necesidades del pueblo como lo hizo el Siervo de la Nación.