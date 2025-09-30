Tangamandapio, Mich.- 30 de septiembre de 2025.- Un aparatoso accidente registrado la tarde de este martes en la carretera Jacona-Jiquilpan, a la altura del tramo conocido como “Puerto de Lucas”, dejó como saldo tres personas lesionadas, una de ellas prensada entre los fierros de su vehículo.

De acuerdo con los primeros reportes, una camioneta Honda CR-V gris, con placas UNP-249-E del estado de Querétaro, se impactó de frente contra una camioneta Nissan de caja seca, color blanco, con matrícula JW-72-894 de Jalisco.

En el lugar, paramédicos de Protección Civil Municipal, bajo el mando del director Norberto Morales, brindaron atención a los lesionados Gilberto V. y Olga M., vecinos de esta cabecera municipal, quienes fueron trasladados a una clínica local.

El conductor de la CR-V, identificado como Fernando Martín C., de 42 años de edad y originario de Guadalajara, quedó prensado en la cabina.

Bomberos de Zamora, con el uso de las “Quijadas de la Vida”, lograron liberarl al hombre tras varios minutos de labores, para posteriormente ser trasladado por Bomberos de Jacona a un hospital de Zamora.

Los elementos de la Policía Municipal y de Seguridad Vial aseguraron la zona, mientras que agentes de peritos realizaron las diligencias correspondientes. Finalmente, ambas unidades fueron enviadas al corralón oficial, quedando a disposición de la autoridad competente para el deslinde de responsabilidades.

Agencia RED 113