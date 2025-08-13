Morelia, Michoacán, 13 de agosto de 2025.- La Secretaría de Cultura de Michoacán (Secum) fortalece el talento musical del estado con Sonopedia, un estudio de grabación profesional abierto de forma gratuita a creadoras, creadores y agrupaciones que buscan preservar su música con la más alta calidad técnica.

En este espacio han encontrado su voz proyectos de gran diversidad creativa, tales como Matt Dodo, banda moreliana de rock instrumental con tintes folclóricos; Contracuentos, dúo de contrabajistas que fusiona música y literatura para acercar este instrumento a las infancias; y la Orquesta Magnolia Tsitsiki, integrada en su mayoría por mujeres de la comunidad indígena de Tiríndaro.

César Castro, baterista de Matt Dodo, describió la experiencia como “muy gratificante, con un equipo talentoso y comprometido”, y subrayó que este tipo de iniciativas “inspiran a seguir creando arte al ofrecer un espacio profesional que sería difícil costear por cuenta propia”.