Morelia, Michoacán, 13 de agosto de 2025.- Los teleféricos de Morelia y Uruapan serán pet friendly, de manera que las y los usuarios podrán transportarse con sus animales de compañía, detalló la secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, Gladyz Butanda Macías.

La funcionaria estatal subrayó que este medio de transporte será inclusivo en toda la extensión de la palabra, por ello se definió que las personas de Morelia y Uruapan, así como visitantes que arriben a ambas ciudades puedan abordar el teleférico en compañía de sus peluditos o michis.

“Este nuevo medio de transporte será totalmente inclusivo, habrá rampas de acceso para personas con dispacidad, contará con bicipuertos, podrás viajar con tu animal de compañía y lo mejor y más importante: será un medio de transporte seguro para las mujeres”, subrayó.

Finalmente, Gladyz Butanda precisó que el teleférico de Uruapan presenta un avance del 87 por ciento; mientras que el de Morelia registra un progreso del 36.32 por ciento.