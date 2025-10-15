Morelia, Michoacán, 15 de octubre de 2025.- Agentes de las secretarías de Seguridad Pública (SSP), y de la Defensa Nacional (Defensa), reforzaron las tareas operativas del esquema preventivo Blindaje Morelia a fin de combatir la comisión del homicidio doloso y otros delitos de alto impacto.

Bajo la instrucción del secretario de Seguridad Pública, Juan Carlos Oseguera Cortés, el subsecretario de Operación Policial, José Ortega Silva, en conjunto con mandos del Ejército Mexicano en la región, supervisa el desarrollo de las labores que efectúa la Guardia Civil y el personal castrense para salvaguardar a la ciudadanía.

Con la presencia policial y militar en tierra, sumado a los recorridos que efectúan por aire y el monitoreo de las cámaras y arcos del C5 Michoacán, la capital del estado cuenta con operativo de seguridad integral que garantiza el bienestar de la ciudadanía.

En caso de requerir ayuda o reportar un ilícito, marca a los teléfonos 911 emergencias o al 089 denuncia anónima, disponibles las 24 horas del día.