Morelia, Michoacán, 15 de agosto de 2025.- La Secretaría de Cultura de Michoacán (Secum) anunció que el proyecto “Río de cenizas”, presentado bajo el seudónimo Ave de Paso por Larissa Torres Millarez, resultó ganador de la primera convocatoria Guion para Radionovela Michoacán 2025. La iniciativa busca sensibilizar a la población sobre los derechos de las personas migrantes y en tránsito.

La secretaria Tamara Sosa Alanís informó que la convocatoria recibió diez propuestas. El comité dictaminador estuvo integrado por la actriz Norma Angélica Rodríguez Díaz; la dramaturga y directora teatral Rita Girones Blanco; el escritor y productor radiofónico Antonio Monter Rodríguez; y María Elena González Pérez, representante de la Secretaría del Migrante. Esta última supervisó que el guion cumpliera con la cláusula de tolerancia cero a la violencia y evitara la revictimización de personas migrantes.

Ante la presencia del notario público número 64, David Franco Sánchez, el jurado eligió por unanimidad “Río de cenizas” por su solidez argumental, la construcción de personajes, el manejo de transiciones sonoras y su potencial para un montaje radiofónico. La historia aborda la migración con sensibilidad, sitúa a Michoacán como punto intermedio en la ruta hacia la frontera norte y presenta el regreso entrañable de la protagonista a casa, abriendo posibilidades narrativas para capítulos posteriores.

El proyecto completo constará de doce episodios y será producido por la Secum, a través del Estudio de Grabación Sonopedia, en coordinación con el Sistema Michoacano de Radio y Televisión (SMRTV). La radionovela se transmitirá por radios comunitarias, Radio Educativo, el SMRTV y Sonopedia.