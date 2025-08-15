El dirigente estatal de Morena en Michoacán destacó que los Comités Seccionales representarán la base sólida de la organización territorial del partido. Señaló que se trata de una estructura fundamental para fortalecer el trabajo en las comunidades y acercar los principios de la Cuarta Transformación a todos los rincones del país.

Subrayó que estos comités están integrados por mujeres y hombres comprometidos con la defensa de los logros del movimiento, quienes asumen un papel activo en la promoción de la participación ciudadana y la consolidación del proyecto de nación. Desde las colonias hasta las comunidades rurales, los integrantes impulsan el cambio verdadero con convicción y compromiso.

Mora González explicó que cada comité se conforma por un mínimo de cinco protagonistas del cambio verdadero, quienes deben pertenecer a la sección electoral correspondiente. La elección se realiza mediante una asamblea, con un periodo de gestión de tres años, en el cual se respeta la paridad de género.

Entre las responsabilidades de los Comités Seccionales se encuentra la promoción del voto, la organización territorial y la defensa electoral. El dirigente sostuvo que esta estructura garantiza la cercanía con el pueblo y el fortalecimiento de la esperanza en cada territorio donde Morena tiene presencia.