Morelia, Mich.- Viernes 15 de agosto de 2025.- El automovilista que murió tras sufrir severas lesiones derivadas de un accidente sobre la carretera Morelia-Pátzcuaro, a la altura de la población de La Estancia, era elemento de la Guardia Civil (GC), informaron autoridades policiales.

El susodicho respondía al nombre de José Luis, de aproximadamente 30 años de edad. La tragedia sucedió la noche de ayer jueves en el kilómetro 15+800, justo a escasos metros del Puente de Intersección Vehicular (PIV) La Estancia 1.

Se supo que el individuo, procedente de Apatzingán, viajaba hacia la capital michoacana a bordo de su coche particular, un Ford Grand Marquis, color blanco, con placa PGA425G, el cual en determinado momento se estrelló contra dos árboles del camellón central, él salió proyectado y cayó en un predio a la orilla de la carpeta asfáltica.

En el sitio se presentaron bomberos y paramédicos, quienes confirmaron el deceso del agente y delimitaron el perímetro, posteriormente arribó la Unidad de Atención Inmediata, dependiente de la Fiscalía General del Estado (FGE), la cual se encargó de las averiguaciones respectivas y trasladó el cadáver a la morgue para la práctica de la necropsia de rigor.

Recientemente el difunto fue reconocido por sus familiares, mismos que efectuaron los trámites correspondientes para reclamar el cuerpo y otorgarle sepultura.