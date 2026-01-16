Morelia, Michoacán; a 16 de enero de 2026.– Con la obra El lector por horas, del reconocido dramaturgo español José Sanchis Sinisterra, el Gobierno de Morelia, encabezado por el presidente municipal Alfonso Martínez Alcázar, a través de la Secretaría de Cultura de Morelia (SeCultura), invita a la primera lectura dramatizada del año, bajo la adaptación y dirección de Rita Gironès.

La actividad se realizará el próximo 30 de enero en UNAM Centro Cultural Morelia, ubicado en Acueducto No. 19, con recepción a las 19:00 horas e inicio a las 19:30 horas. La entrada será gratuita y los boletos ya se encuentran disponibles en las oficinas de la Secretaría de Cultura de Morelia, localizadas en avenida Madero Poniente No. 398, planta alta, Centro Histórico, en un horario de 9:00 a 16:00 horas.

Esta lectura forma parte del programa Un invierno de teatro, iniciativa impulsada por SeCultura que contempla una serie de lecturas dramatizadas y puestas en escena que se desarrollarán a lo largo del año en diversos espacios de la ciudad, con el objetivo de acercar las artes escénicas a públicos más amplios.

La secretaria de Cultura de Morelia, Fátima Chávez Alcaraz, destacó que “esta propuesta busca fomentar el gusto por el teatro y fortalecer la oferta cultural del municipio durante la temporada invernal”.

El lector por horas narra la historia de un joven contratado por un hombre acaudalado para leer en voz alta a su hija, quien ha perdido la visión. Lo que inicia como un encargo aparentemente sencillo se convierte en un entramado emocional donde se difuminan los límites entre la realidad y la ficción, revelando las intenciones y secretos de sus tres personajes.

En esta lectura dramatizada participarán los actores Jaime Homar García Alfaro, Ángel Jusa y Monse Ayala, con musicalización a cargo de Eduardo Solís.

La Secretaría de Cultura de Morelia invita a la ciudadanía a mantenerse informada sobre esta y otras actividades culturales a través de sus redes sociales oficiales y de la página web cultura.morelia.gob.mx.