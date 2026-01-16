Morelia, Michoacán, 16 de enero de 2026.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo Aburto, anunciaron que en marzo inicia la construcción del nuevo hospital de especialidades en Villas del Pedregal, obra que se incluyó en el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia con una inversión superior a los 4 mil millones de pesos.

Al tomar protesta al Comité Ciudadano para la Construcción del Hospital General Regional del IMSS Villas del Pedregal, el cual vigilará el proceso de la obra, el mandatario destacó que este proyecto fue gestionado ante la federación en 2022 y respaldado por los ciudadanos por lo que agradeció el apoyo, compromiso y cariño que le tiene a Michoacán la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Ramírez Bedolla refirió que a petición de la presidenta, en esta estrategia se integraron proyectos insignia y de alto impacto en materia de salud por parte del IMSS, siendo este hospital uno de los más importantes, además de los 10 Centros de Educación y Cuidado Infantil (CECI), para diversos municipios de la entidad, así como un hospital para Zamora.

Explicó que este centro médico se ubicará en un terreno que comprende seis hectáreas, por lo que será más grande que el Hospital Regional de Charo, además de que contará con 260 camas censables y trabajarán aproximadamente 2 mil 500 personas.

Mientras que Zoé Robledo, director general del IMSS explicó que dentro del Plan Michoacán se desarrollan en la entidad 41 acciones distintas como el fortalecimiento de hospitales Coplamar, el fortalecimiento del hospital de Uruapan y la rehabilitación del hospital de Lázaro Cárdenas.

Detalló que el nosocomio contará con nueve quirófanos, 54 especialidades como: cardiología, oncología, nefrología, ginecología, cirugía pediátrica, neumología, traumatología, lo cual permitirá se atiendan aquí los padecimientos de la población, sin necesidad de trasladarse a otros puntos de la entidad.

De igual manera, Robledo Aburto refirió que también contará con tres salas de endoscopía, 12 sillones de quimioterapia, 33 máquinas de hemodiálisis, tomógrafo, resonador magnético, mastógrafo, rayos X, ultrasonido, medicina nuclear, radioterapia, hemodinamia, rehabilitación cardiaca, unidades de cuidados intensivos para pacientes críticos, pediátricos y neonatales, así como cuidados paliativos y clínica del dolor.

Mientras que Gladyz Butanda Macías, secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, destacó que tras décadas de abandono institucional, hoy los vecinos son prioridad en la agenda del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y resaltó la importancia de la conformación del comité, el cual dará puntual seguimiento a la obra que beneficiará a miles de familias, quienes podrán recibir una atención médica humana, digna y de calidad, sin la necesidad de trasladarse hasta Ciudad Salud.

Acompañaron al gobernador la senadora Celeste Ascencio; Giulianna Bugarini Torres, diputada presidenta de la Mesa Directiva del Congreso local; Raúl Zepeda Villaseñor, secretario de Gobierno; José Miguel Ángel Van Dick Puga, titular del IMSS Michoacán; Javier Guerrero García, director de operaciones y evaluaciones del IMSS; Ernesto Núñez Aguilar, diputado federal; Elías Ibarra Torres, secretario de Salud y Joanna Moreno Manzo, secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad del Ayuntamiento de Morelia.