En el marco de la celebración del Día Nacional de la Masonería, la Muy Respetable Gran Logia

Michoacana “Lázaro Cárdenas” convoco a todos sus integrantes, a las diversas expresiones

masónicas del Estado, a las autoridades civiles y de la U.M.S.N.H., así como a la sociedad en

general; a presenciar un acto conmemorativo de la vigencia histórica y actual de la Institución

de la Masonería en México. Dicho evento tuvo verificativo el día 18 de enero del año en curso,

en la plaza conocida como Benito Juarez, en el primer cuadro de la ciudad de Morelia.

En el discurso oficial a cargo de Román Rosales Santos, miembro del comité directivo de la

agrupación, se hizo énfasis en la iniciación masónica de Benito Juarez como fundamento para

reunir a los integrantes de la fraternidad y, de este modo, refrendar su compromiso consigo

mismos y con la sociedad. Asimismo, hizo un llamado a las autoridades civiles a no desfallecer

en la realización de sus funciones para conseguir el progreso tan anhelado por todos los

ciudadanos.



Además, se conto con la intervención musical de Auryn Villegas Hernández, integrante de la

orden, quien deleito a los presentes con diversas piezas musicales, resaltando así que la

masonería no solo se preocupa por la filosofía y la ciencia, sino también por las bellas artes y

la superación de sus agremiados.

Por su parte el Muy Respetable Gran Maestro, Israel Jacinto Alcaraz, compartió un mensaje de

unidad entre sus miembros y de respeto a la autonomía de cada una de las expresiones

masónicas.

De igual manera, se pronunció por mantener vigente los lazos de fraternidad con

las instituciones gubernamentales federales, estatales y municipales. Cerró su intervención

deseándole a los asistentes lo mejor en el inicio del ciclo masónico 2025.

Cabe resaltar, que dicho acto cívico-cultural es la antesala del inicio del periodo de sesiones de

los miembros de la Gran Logia Michoacana, por lo cual la convocatoria fue nutrida y diversa,

contando con la presencia de masones de todas partes del Estado de Michoacán.

Anteriormente, este evento se realizaba de manera más discreta frente a las figuras de las

“Plañideras”, a un costado del monumento al Benemérito de las Américas, mismas que

representan a madres e hijas de miembros de la masonería que fueron fusilados en dicho lugar

en el año de 1830. Actualmente, dicho acto es de carácterdaúblico para dar a conocer un poco

a la sociedad del quehacer de la masonería en el Estado de Michoacán y su vigencia.