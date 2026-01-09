Morelia, Michoacán; a 09 de enero de 2026.- El Gobierno de Morelia, que encabeza el presidente municipal Alfonso Martínez Alcázar, arranca el año con una importante oferta cultural y artística para las y los ciudadanos. En ese sentido, invita a la población en general a inscribirse a los cursos de historia del arte que impulsa por medio de la Secretaría de Cultura del Municipio.

De acuerdo con la secretaria de Cultura, Fátima Chávez Alcaraz, se trata de dos talleres que ofrecen una inmersión profunda y cronológica en la vasta producción artística de México y de Michoacán: “No se trata sólo de memorizar fechas y autores, sino de entender cómo la imagen ha sido utilizada para construir el poder, la fe y, finalmente, la identidad de una nación y un estado”, señaló Chávez Alcaraz.

El primer taller es “Introducción a la historia del arte en México: identidad y forma a través de los siglos”, que consta de 12 sesiones programadas para los días lunes, del 19 de enero al 6 de abril, en un horario de 17:00 a 19:00 horas. La sede de esta actividad será el Consejo Ciudadano e Morelia, ubicado en la calle Galeana #336, en el Centro Histórico.

Las y los interesados no requieren tener conocimientos previos, solamente el interés por conocer más sobre la historia y riqueza cultural del país. El registro para este curso se realiza en el siguiente link: https://forms.gle/dCB2iQufusoM82rPA.

El segundo curso es “Historia del arte en Michoacán”, el cual se realizará todos los martes del 20 de enero al 24 de febrero, siendo un total de seis sesiones, en horario de 11:00 a 13:00 horas, y tendrá como sede el Archivo Histórico de Morelia, ubicado en la calle Galeana #302, en el Centro Histórico. El registro se puede realizar en el siguiente link: https://acortar.link/AGpjuz

Para conocer más sobre las actividades de este primer mes del año, el Gobierno de Morelia invita a la ciudadanía a permanecer al pendiente de la Carte Cultural, la cual se encuentra en las redes sociales de la Secretaría de Cultura de Morelia, así como en la página cultura.morelia.gob.mx.