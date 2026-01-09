Uruapan, Mich.- Viernes 09 de enero de 2026.- A través del Registro Nacional de Detenciones, difundido por el Gobierno de México y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), se dio a conocer la detención de Yesenia Méndez Rodríguez, secretaria particular de Carlos Manzo y Grecia Quiroz. Hasta el momento es una incógnita el motivo de la detención; sin embargo, no se descarta que se pudiera tratar de algún mandamiento judicial o de una comparecencia relacionada con el homicidio de Manzo.

AQUÍ LA FICHA DE DETENCIÓN:

De acuerdo con la información contenida en dicho registro, la mujer fue detenida alrededor de las 16:05 horas del pasado jueves, al exterior de la Casa de la Cultura, ubicada en la colonia Centro de Uruapan.

Asimismo, se supo que Yesenia Méndez fue asegurada por elementos de la SSPC y puesta a disposición de un agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación y Persecución al Narcomenudeo, dependiente de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Hasta el momento, ni la FGE ni la SSPC han revelado el motivo oficial de la detención. Se espera que en las próximas horas las autoridades correspondientes brinden mayor información.

AGENCIA RED 113