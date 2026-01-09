Morelia, Mich.- Viernes 09 de enero de 2026.- Una casa construida de madera y láminas quedó devastada tras incendiarse en la colonia Ciudad Jardín, ubicada en la zona poniente de Morelia, informaron autoridades policiales y de rescate.

El siniestro se registró durante la mañana del viernes en la citada vivienda localizada en la calle Tirio. Algunos vecinos reportaron la quemazón y solicitaron ayuda a número de emergencias 911.

Posteriormente, acudieron bomberos municipales, quienes combatieron el fuego hasta sofocarlo. Por fortuna, no hubo personas lesionadas ni fallecidas. Hasta el momento se desconoce cómo se originó el fuego.