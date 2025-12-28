Morelia, Michoacán, 28 de diciembre de 2025.- Michoacán consolidó avances estratégicos en infraestructura turística durante 2025. Roberto Monroy García, titular de la Secretaría de Turismo (Sectur), destacó la culminación de la electrificación en el parador del santuario Sierra Chincua, proyecto ejecutado bajo estricto apego a la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) y a la normativa de la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca.

“Este proyecto, realizado con una inversión de 3.7 millones de pesos, se encuentra fuera de la zona núcleo, recorre más de 2 mil metros de ascenso con un tendido totalmente subterráneo, lo que evita cualquier afectación visual, protege los bosques y a las especies. Con esta obra se mejoró de manera directa la calidad de vida de 49 familias que dependen de la actividad turística en la zona”, enfatizó el funcionario estatal.

A este avance se sumó la nueva imagen urbana en la isla de Janitzio, con la apertura de nuevos baños y la remodelación de la plaza principal que se realizó previo a la Semana Santa de este año. Este proyecto realizado en coordinación con el consejo comunal, tuvo una inversión estatal de 5.5 millones de pesos para las obras en la zona del monumento a Morelos, sin olvidar el mejoramiento de la red eléctrica e hidrosanitaria.

Asimismo, Michoacán fortaleció su conectividad aérea con la apertura de ocho nuevas rutas el pasado mes de julio. Roberto Monroy García recalcó que estas operaciones han transportado a más de 110 mil pasajeros hasta noviembre, cifra que ratifica al estado como un destino competitivo y estratégicamente conectado con los principales aeropuertos nacionales y extranjeros.

La estrategia turística de 2025 consolidó nuevos productos como la K’uínchekua y el Festival Michoacán de Origen, además de proyectar a los manantiales de Urandén como modelo nacional de turismo comunitario, reconocido y promocionado por la Secretaría de Turismo federal.

El titular de la política turística estatal señaló que estos resultados son fruto de una labor conjunta con los prestadores de servicios para elevar la competitividad y el bienestar de Michoacán.