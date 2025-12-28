Morelia, Michoacán, 28 de diciembre del 2025.- Con una visión orientada a la innovación educativa, el Instituto de Educación Media Superior y Superior del Estado de Michoacán (Iemsysem) alista el protocolo para el uso ético y adecuado de la inteligencia artificial (IA) en instituciones educativas.

Durante la sesión de la Junta de Gobierno del Iemsysem fue aprobado el proyecto normativo que establece lineamientos claros para la incorporación responsable de herramientas de inteligencia artificial en los procesos de enseñanza-aprendizaje, evaluación y gestión académica, el cual será publicado en el Periódico Oficial del Estado para el 2026.

La titular del instituto, Mariana Sosa Olmeda, subrayó que este protocolo no busca limitar la innovación tecnológica, sino orientar su uso de manera responsable y formativa. “No se trata de rechazar el uso de la inteligencia artificial, sino de utilizarla de forma complementaria, útil y ética, de manera que enriquezca la labor del estudiante y del docente, fortaleciendo el pensamiento crítico, la creatividad y el aprendizaje significativo”, expresó.

El documento contempla principios como la integridad académica, la protección de datos personales, la transparencia en el uso de estas herramientas y la corresponsabilidad de estudiantes, docentes e instituciones, alineándose con las tendencias en materia de educación digital y con las necesidades de un mercado laboral cada vez más vinculado a la tecnología y la innovación.

Con esta acción, el Iemsysem reafirma su compromiso de formar a las y los jóvenes michoacanos para los retos del presente y el futuro, promoviendo una formación integral que combine el aprovechamiento de las nuevas tecnologías con valores éticos, responsabilidad social y calidad educativa.