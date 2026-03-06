Morelia, Michoacán; 06 de marzo de 2026.- En seguimiento a la política pública impulsada por el presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad (Sedum) ha intensificado las acciones de enero del 2025 a la fecha, para una movilidad más segura, incluyente y con perspectiva de género, con programas enfocados en la formación, prevención y fortalecimiento de la seguridad vial para niñas, adolescentes y mujeres.

A través del programa Guardianes de la Movilidad, se intervinieron 25 escuelas de nivel preescolar y primaria, beneficiando a más de 3 mil niñas, con actividades de educación vial y cultura de la movilidad segura.

Asimismo, mediante el programa Bici y Patín Escuela, se capacitó a un total de 250 mujeres, niñas y adolescentes, fomentando el uso seguro de medios de transporte alternativos, y fortaleciendo su autonomía en el espacio público.

En coordinación con la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas (Semmujeris), se desarrolló el programa Mujeres al Volante, donde 15 mujeres fueron capacitadas y actualmente se desempeñan como operadoras de transporte público y checadoras, promoviendo mayores oportunidades laborales en el sector movilidad.

Además, se realizó un diagnóstico en favor de la movilidad del cuidado, entendida como aquella que reconoce que las mujeres realizan con mayor frecuencia traslados vinculados al cuidado de hijas e hijos, personas adultas mayores y familiares, así como actividades cotidianas como compras, trámites y acompañamientos. Por ello, se priorizaron intervenciones en zonas con alta afluencia de mujeres, como escuelas, mercados, plazas y equipamientos urbanos, donde se llevaron a cabo trabajos de balizamiento y señalización para fortalecer la seguridad vial y facilitar trayectos más seguros y accesibles.

Asimismo, se realizó un mapeo para verificar y cuantificar cámaras de videovigilancia y Puntos Naranja en diversas zonas de la ciudad, con el propósito de identificar áreas de oportunidad y reforzar las condiciones de seguridad para las mujeres.

Con estas acciones, y en el marco del Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, el Ayuntamiento refrenda su compromiso de seguir construyendo una ciudad más segura, equitativa y accesible para todas las morelianas.