Morelia, Michoacán, 5 de febrero de 2026.- Con una inversión conjunta entre federación y estado de 2.9 mil millones de pesos para una primera etapa, y sin necesidad de contratar deuda pública, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla presentó el Morebús, el sistema de transporte que pondrá fin a más de 50 años de rezago en movilidad en el poniente de Morelia.

El mandatario informó que, este día se publicó en el Diario Oficial de la Federación la licitación para la construcción de la obra, que iniciará en el mes de abril de este año, con la proyección de iniciar operaciones para el primer trimestre de 2027, para conformar el primer Sistema Integral de Transporte, junto con el teleférico y la modernización del resto del transporte público. Además, agregó, tendrá el mismo costo que el transporte público.

El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla presentó el Morebús, un nuevo sistema de transporte que conectará Villas del Pedregal con el monumento a Lázaro Cárdenas y reducirá tiempos de traslado en Morelia.#Morebús #Morelia #AlfredoRamírezBedolla pic.twitter.com/HmcsGMnGav — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) March 5, 2026

Destacó que el Morebús será un medio de transporte rápido, moderno, seguro e incluyente que impulsará al sector turístico de la capital del estado; conectará a Villas del Pedregal con el monumento a Lázaro Cárdenas, en beneficio de más de 80 mil personas usuarias al día, como parte de los proyectos que aceleró la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo con el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

“Los transportistas van a ser los dueños de estos autobuses, no el Gobierno”, aclaró Ramírez Bedolla, quien explicó que se tendrán que reorganizar las concesiones del transporte que interactúan en la ruta. “El Morebús será una empresa pública con participación privada de los transportistas, con quienes hacemos una alianza. Queremos un buen servicio para el usuario y que los transportistas tengan un buen nivel de participación, injerencia y ganancia”, dijo.

Por su parte, la secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, Gladyz Butanda Macías, explicó que el Morebús reducirá en 40 por ciento los tiempos de traslado de la población que habita en la zona poniente de la capital michoacana; además de ser un sistema inclusivo, el cual podrá ser utilizado por personas con discapacidad.

Detalló que este sistema de transporte contará con 55 estaciones y 74 unidades, como la que se presentó el día de hoy, las cuales recorrerán más de 30 kilómetros desde Villas del Pedregal hasta el monumento a Lázaro Cárdenas. Mientras que la segunda etapa irá hasta Ciudad Salud, y para ello la próxima administración estatal contará con un subsidio a fin de darle continuidad a dicho proyecto.

En tanto, el representante legal de la Corporación Michoacana de Transportistas de Pasaje Suburbano y Foráneo, Marco Antonio Saucedo Zavala, reconoció el beneficio que traerá el Morebús a todos los sectores, pero principalmente a las personas usuarias. “Estamos convencidos de que es una buena opción, pero necesitamos apoyo del Gobierno para que la ciudad se vea diferente, queremos que el servicio de transporte sea más eficiente, seguro y digno”, compartió.

Acompañaron al gobernador el secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor; el diputado presidente de la Mesa Directiva del Congreso local, Baltazar Gaona García; el magistrado presidente del Poder Judicial de Michoacán, Hugo Gama Coria; el alcalde de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar; el director de la Facultad de Arquitectura de la UMSNH, Axel Becerra Santacruz; entre otras autoridades estatales y municipales, diputadas y diputados locales, así como representantes de los sectores productivo, de la construcción y del transporte.