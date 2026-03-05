Morelia”: Jesús Mora 5 de marzo de 2026, Morelia, Michoacán. El dirigente estatal de morena, Jesús Mora González, afirmó que Morelia está viviendo una transformación que durante décadas fue postergada por gobiernos que abandonaron la infraestructura pública y dejaron el transporte colectivo a su suerte. Con la puesta en marcha del proyecto Morebús, la capital michoacana inicia una nueva etapa en la que el transporte deja de ser un problema cotidiano para convertirse en una política pública orientada al bienestar de la gente, afirmó el dirigente de Morena en Michoacán, Jesús Mora.

Mora señaló que por más de treinta años la ciudad creció sin que existiera una inversión seria para modernizar el sistema de movilidad. Durante ese tiempo se multiplicaron los fraccionamientos, se expandió la mancha urbana y aumentó el número de usuarios del transporte público, pero el Estado permaneció ausente, dejando que miles de familias morelianas perdieran horas de su vida cada día en traslados largos, inseguros y costosos.

“El Morebús representa un cambio de paradigma. No se trata solamente de construir estaciones o comprar unidades nuevas; se trata de recuperar el papel del Estado para planificar la movilidad de la ciudad pensando en el bienestar de la gente”, expresó.



El dirigente morenista explicó que el proyecto contempla una inversión cercana a los tres mil millones de pesos y permitirá movilizar a decenas de miles de usuarios diariamente a través de un sistema moderno, ecológico e incluyente, con estaciones accesibles y unidades que reducirán significativamente los tiempos de traslado para miles de trabajadores, estudiantes y familias de Morelia.

Jesús Mora subrayó que, desde la visión de la Cuarta Transformación, mejorar el transporte público tiene un profundo sentido social. “Reducir los tiempos de traslado es también una forma de bienestar. Cada minuto que una persona deja de pasar en el tráfico es tiempo que puede dedicar a su familia, a descansar o a desarrollarse. Esa es la diferencia entre una política pública pensada para el negocio y una política pública pensada para la felicidad de la gente”.

El dirigente estatal recordó que durante años los proyectos de movilidad quedaron atrapados entre intereses particulares y falta de voluntad política, mientras que hoy, con el gobierno encabezado por Alfredo Ramírez Bedolla, se está apostando por una infraestructura que dignifique el transporte y atienda las necesidades reales de la ciudad.



“El Morebús forma parte de una visión más amplia de transformación de la movilidad en Michoacán, donde el transporte público deje de ser sinónimo de precariedad y se convierta en un servicio digno, eficiente y sustentable”, afirmó.

Finalmente, Mora sostuvo que la modernización del transporte es también un acto de justicia social, porque son las y los trabajadores quienes más dependen de este servicio. “Durante décadas se habló de progreso sin pensar en cómo se mueve la gente. Hoy la transformación significa precisamente eso: que el desarrollo se traduzca en bienestar cotidiano para el pueblo”.