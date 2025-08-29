Morelia, Michoacán, a 29 de agosto de 2025.- Este viernes, la doctora Karla Fernández Chávez fue designada por el Consejo Universitario como nueva directora de la Facultad de Odontología de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), por un periodo de cuatro años.

Durante la sesión presidida por la rectora Yarabí Ávila González, se hizo del conocimiento al pleno por parte del secretario general, Javier Cervantes Rodríguez, que el doctor Marco Antonio Sánchez Godínez y la doctora Silvia Ayala García declinaron su participación, por lo que la única aspirante fue la doctora Karla Fernández.

Una vez que el funcionario dio a conocer los resultados del proceso de auscultación y de que la doctora Karla Fernández compartiera su plan de trabajo con las y los consejeros universitarios, se dio paso a la votación, en la que con 83 votos a favor fue designada como directora de la Facultad de Odontología.

La rectora Yarabí Ávila hizo entrega de su nombramiento y tomó protesta a la funcionaria nicolaita, al tiempo que la felicitó y le dio la bienvenida al máximo órgano de gobierno de la UMSNH. “Trabajaremos todas y todos por el bien de la Universidad, tiene en sus manos una gran Facultad, sabemos que seguirá trabajando para hacerla crecer cada día más en beneficio de las y los estudiantes”, enfatizó.