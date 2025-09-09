Morelia, Michoacán. 09 de septiembre de 2025.- El Gobierno de Morelia, a través de la Secretaría de Turismo, participó en la inauguración del XVI del Congreso Nacional e Iberoamericano de Guías de Turistas, organizado por la Asociación de Guías de Turistas Certificados de México, A.C. (Aguiturmex) y cuyo objetivo es fortalecer esta actividad y promover la profesionalización de los guías certificados.

La Secretaría de Turismo, por indicación del presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, celebró que este evento reúna a guías de turistas provenientes de países invitados como Perú, Bolivia, Costa Rica, Guatemala, Colombia, España y Canadá, así como de las 32 entidades federativas del país, quienes durante su estancia podrán disfrutar de las riquezas turísticas y culturales de Morelia, además de compartir experiencia turísticas enriquecedoras.

Del 08 al 12 de septiembre, este congreso reunirá a más de 500 personas entre guías, prestadores de servicios y tour-operadores, en conferencias y talleres, disfrutando además de expresiones culturales únicas.

Desde el Gobierno de Morelia se continuará brindando apoyo para promover la capacitación y actualización de conocimientos para mejorar la calidad de los servicios turísticos de la ciudad, impulsando el desarrollo sostenible de la capital, a la par que se destaca su riqueza arquitectónica, cultural, gastronómica, natural y artesanal.

Este congreso de guías es una oportunidad única para que los profesionales del sector se reúnan y trabajen juntos para fortalecer tan importante actividad económica para el municipio; se espera que el evento atraiga a guías de turistas, empresarios, académicos y funcionarios públicos interesados en proyectar a Morelia como un referente turístico a nivel nacional.