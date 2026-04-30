Morelia, Michoacán, 30 de abril de 2026.- En el estado, únicamente la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) cuenta con la garantía constitucional del 4.5 por ciento del presupuesto estatal, así lo señaló el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, tras referir que esto le permite estabilidad financiera a la Casa de Hidalgo.

El mandatario destacó que el fortalecimiento financiero se debe a la reforma realizada al artículo 143 de la Constitución de la entidad, con lo cual, durante este año, la Máxima Casa de Estudios ejerce un presupuesto de 4 mil 854 millones de pesos.

“Ninguna institución tiene esta garantía constitucional solo la Universidad Michoacana”, manifestó el gobernador, lo cual permite que la universidad haga una proyección financiera a futuro y no atravesar por problemas económicos como ocurría cada año, desde hace varias décadas.

Ramírez Bedolla explicó que en los últimos cinco años, la universidad tuvo un incremento presupuestal de mil 881 millones de pesos.

Detalló que en el año 2021, al inicio de la presente administración estatal, la Universidad Michoacana contó con un presupuesto de 3 mil 033 millones de pesos, el cual a la fecha, presenta un incremento del 60 por ciento.