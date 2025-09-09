Maravatío, Mich.- Martes 09 de septiembre de 2025.- En la Subestación de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), en Maravatío, se registró un incendio derivado de la caída de un rayo, hecho que dejó sin luz a gran parte del municipio, informaron fuentes allegadas al tema.

Caída de rayo ocasiona incendio en la Subestación de la CFE en Maravatío pic.twitter.com/0BFeTcCSiq — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) September 10, 2025

Lo anterior sucedió la tarde de este martes. También fueron afectados los servicios de telefonía e Internet. Unos vecinos detectaron una columna de humo negro salir de las citadas instalaciones y alertaron a los bomberos.

En el sitio se presentaron los vulcanos locales, quienes combatieron la lumbre hasta sofocarla. Consecutivamente los trabajadores de la CFE realizaron las acciones conducentes para restablecer la energía eléctrica.



RED 113