Tarímbaro, Michoacán, 9 de septiembre de 2025.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla inauguró el 26 Batallón y una compañía de la Guardia Nacional en el municipio de Tarímbaro, para reforzar la seguridad en la zona conurbada de Morelia, el corredor Cuitzeo-Zinapécuaro, y las comunidades aledañas al lago de Cuitzeo.

Agradeció a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo su respaldo y apoyo para fortalecer la seguridad en Michoacán, ya que con esta comandancia la cobertura de la Guardia Nacional alcanza a 79 municipios del estado, lo que permite reducir el tiempo de respuesta, atender emergencias con mayor eficacia, y garantizar la presencia de la federación y el estado de manera permanente.

Ramírez Bedolla destacó que este cuartel, construido con una inversión de 380 millones de pesos, cuenta con capacidad para albergar a 500 agentes, quienes podrán desarrollar su labor en un espacio digno y adecuado.

“Para Tarímbaro, Morelia, Huandacareo, y las localidades y municipios que rodean el lago de Cuitzeo, esto significa más patrullajes, vigilancia disuasiva en carreteras, atención inmediata a contingencias y una coordinación más sólida entre las corporaciones de seguridad”, destacó el gobernador.

Por su parte, el general de Brigada de Estado Mayor, Roberto Molina García, coordinador estatal de la Guardia Nacional, expuso que el propósito es sumar fuerzas en materia de seguridad pública en beneficio de miles de habitantes, gracias a la infraestructura, equipamiento y capacidades para atender las necesidades sociales de la región.

El nuevo cuartel de la Guardia Nacional cuenta con helipuerto, comandancia, alojamientos femenino y masculino, comedor, plaza cívica, lavandería, panadería, guardia en prevención, área de transporte, y depósitos general de equipo y de armamento.

Asistieron a la inauguración el general de Brigada del Estado Mayor, Eugenio López Arellanes, coordinador territorial de la Guardia Nacional región Occidente; el general de Brigada de Estado Mayor, Juan Bravo Velázquez, comandante de la 21 Zona Militar; el delegado de la Fiscalía General de la República en Michoacán, Ramón Guillén Lara; el secretario de Seguridad Pública, Juan Carlos Oseguera Cortés.

También, los alcaldes de Tarímbaro, Eric Gaona; de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar; de Álvaro Obregón, Adán Sánchez; de Angamacutiro, Hermes Pacheco; y la presidenta municipal de Queréndaro, Diana Caballero; entre otras autoridades federales, estatales y municipales, así como estudiantes de primaria, secundaria y bachillerato.