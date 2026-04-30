Parácuaro, Mich.- 30 de abril de 2026.- Una mujer fue asesinada y su cuerpo abandonado en un predio en la periferia del municipio de Parácuaro. La víctima presentaba lesiones de arma blanca según las autoridades policiales.

Fue durante la noche del jueves anterior, cuando algunas personas descubrieron el cadáver tirado en un predio ubicado en la comunidad de Españita y de inmediato dieron aviso a las autoridades locales.

En un primer momento, oficiales de la policía municipal acudieron al área y entre la vegetación a un costado de un sendero, localizaron a la mujer ya sin signos vitales por lo que resguardaron la escena del crimen para preservar evidencias.

Al sitio se trasladó un grupo multidisciplinario de la Fiscalía General del Estado para realizar los respectivos actos de investigación, mediante los cuales se pudo conocer que la ahora occisa tenía entre 30 y 35 años de edad, era de complexión regular y de cabello largo, persona que vestía blusa azul y leggins negros.

De forma extraoficial se mencionó que el área habría sido hallado también un mensaje de amenaza, sin que hasta el momento alguna autoridad haya confirmado esta situación.

RED 113