MORELIA ESTÁ LISTA PARA TRANSFORMARSE

La capital Michoacana sin duda es la joya de la corona en muchos aspectos, y es notorio cuando existe atención, gestión, esfuerzo y buen gobierno municipal o también observar las faltas y omisiones en los temas. Para esto es necesario ubicar y brindar no solo información o atención sino dar resultados y facilitades. Uno de los grandes temas en morelia es la falta de reparación de calles y el grave problema del agua en el municipio. Ante estas situaciones cabe destacar que el Gobierno del Estado ha dado reflejo de acciones claras para Morelia: como la obra publica en puentes y avenidas que abonan en mejorar la movilidad en el estado, el anuncio de inversión en obra hídrica de hace unas semanas por el Gobernador, el teleférico en Uruapan, el Morebus en Morelia y para septiembre el teleférico en el estado, entre otras obras históricas en el estado.

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El análisis… pic.twitter.com/yJUjhVR7Ry — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) April 30, 2026

Derivado de estas acciones y obra histórica generada en el estado y las necesidades que se tiene en la capital, es momento de decir que los esfuerzos realizados a nivel municipio no han alcanzado todo su potencial, y que hay liderazgos que se han sentado simplemente por poderío y otros que entienden las necesidades de la gente, que recorren las colonias, escuchan a la gente, atienden gestiones, se dan el tiempo de visitar, comer y festejar con las y los vecinos.

Hoy en día morelia necesita más que brillo, Morelia requiere transformarsecon resultados, compromiso y visión de servicio. Si bien Morelia ha avanzado en urbanización y desarrollo inmobiliaria, no es la única necesidad de las y los morelianos y es por ello que el Estado brinda todo su apoyo en las mejoras generadas en: Ciudad Salud, Villas del Pedregal, puentes, avenidas y vialidades inauguradas, entre otras obras que abona al desarrollo de la capital, pero se requiere mejora en los servicios y trámites que se hacen desde los municipios y para ello es necesario destacar a los cuadros que están presentes en las colonias y con la gente, se requiere un relevo en el municipio que piense mucho más en ellos y en resolver situaciones reales teniendo la relación necesaria para tener gestiones que abonen a Morelia y que atiendan y mejores las condiciones de vida de todas las colonias sin importar el estrato social de cada una. Y en estos esfuerzos debemos destacar a quienes si están trabajando para la gente: una de ellas es la diputada Giuliana Bugarini, joven, pero apasionada y muy capaz quien ha demostrado su amor por el pueblo con acciones y gestiones diarias, escuchando y cumpliendo con la gente.

Si preguntamos en territorio y con la gente tenemos también al diputado Juan Pablo Celis, un guerrero incansable en la construcción de una morelia mejor, un referente noble que entiende al pueblo y activo para saber que se requiere atender y resolver las necesidades de la gente, que le gusta construir en colectivo y que sabe que Morelia exige menos confrontación y mas resultados puesto que sabe y esta con la gente ya que los escucha para buscar gestionar el bien común.

Y también debemos destacar que los buenos servidores públicos que saben de buenas gestiones y finanzas sanas son necesarios para implementar una transformación en la capital, y de eso sabe muy bien el secretario Luis Navarro, quien en su labor como funcionario se ha dado a la tarea de ser un elemento que abone en las finanzas sanas y no adeudo en el Estado que ha sido uno de los muchos grandes logros del Gobernador Bedolla.

Morelia tiene todo para avanzar, pero requiere manos firmes, visión moderna y liderazgos que entiendan una verdad básica: servir es cumplir.