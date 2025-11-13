Uruapan, Mich.- 13 de noviembre de 2025.- Uruapan fue blindado por autoridades de los tres órdenes de gobierno para recibir al Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, quien recorrió las principales avenidas a bordo de una camioneta militar para llegar al Cuartel de la Guardia Nacional en La Basilia, donde sostuvo una reunión con su gabinete de seguridad, alcaldes, empresarios y funcionarios estatales.



Desde temprana hora, en distintos puntos de la ciudad se pudieron observar retenes policiacos, así como del Ejército y la Guardia Nacional.

Luego de una reunión en la ciudad de Morelia, García Harfuch se trasladó a Uruapan a bordo de un helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana que aterrizó en el aeropuerto internacional de esta ciudad.

Posteriormente y abordo de una camioneta militar que formaba parte de un convoy, el funcionario federal recorrió la Avenida Latinoamericana, el Paseo Lázaro Cárdenas, la Avenida Chiapas, Calzada Benito Juárez y hasta La Quinta, haciendo presencia también en distintos filtros instalados por personal de Fuerzas Federales.

Enseguida el secretario Harfuch se trasladó por la carretera a Paracho hasta el cuartel de la Guardia Nacional ubicado en La Basilia.



García Harfuch sostuvo una reunión privada con alcaldes, entre ellos Grecia Quiroz, de Uruapan, así como empresarios y funcionarios estatales, en la que se analizaron diversos puntos del Plan Michoacán, entre los que destaca la estrategia de seguridad para esta región.