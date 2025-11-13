Ciudad de México, 13 de noviembre de 2025.- El Instituto de Educación Media Superior y Superior del Estado (Iemsysem) sostuvo una reunión de trabajo con Ramón Jiménez López, director general del Tecnológico Nacional de México (TecNM). El encuentro tuvo como propósito fortalecer la educación tecnológica y consolidar proyectos de los 11 institutos tecnológicos descentralizados de Michoacán.

Este diálogo se realizó como parte de las acciones del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia Social, impulsado por el Gobierno estatal. La titular del Iemsysem, Mariana Sosa Olmeda, destacó que la reunión permitió dar continuidad a las gestiones y al trabajo coordinado entre ambas instituciones, asegurando que las acciones impulsadas beneficien directamente a la comunidad estudiantil michoacana

Acompañada por el director de Educación Superior, Aldo Lomelí Vega, Sosa Olmeda subrayó que uno de los proyectos que se busca consolidar con apoyo de la federación es la creación de Centros Públicos de Formación en Inteligencia Artificial en los tecnológicos estatales, con el objetivo de fortalecer la innovación y la formación tecnológica en el estado.

Reiteró que el compromiso del Gobierno de Michoacán es atender con responsabilidad a las instituciones de educación superior y continuar fortaleciendo la colaboración con el TecNM, bajo la convicción de que la vía institucional y el trabajo conjunto son la base para transformar la educación en Michoacán.