Morelia, Michoacán, 29 de noviembre de 2025.- El Instituto de Educación Media Superior y Superior del Estado de Michoacán (Iemsysem) informa que, por disposición de la Comisión Académica Dictaminadora de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), se reprogramará la publicación de las convocatorias 2 y 3 del Concurso de Oposición Abierto para la asignación de plazas docentes federales en las cuatro unidades UPN del estado.

Conforme a las bases del proceso, la segunda y tercera convocatoria, de un total de tres, estaban previstas para publicarse el 1 de diciembre de 2025 y el 9 de marzo de 2026, respectivamente. No obstante, por determinación nacional y con el propósito de garantizar orden y certeza al procedimiento, su difusión será pospuesta hasta nuevo aviso.

Ante esta situación, el Iemsysem exhorta a las y los aspirantes a mantenerse atentos a la información oficial emitida por las redes sociales y páginas web institucionales del Instituto y de la UPN. Una vez definidas las nuevas fechas, estas se darán a conocer de manera inmediata para brindar plena certeza a quienes participan en este concurso.

El Instituto reafirma su compromiso con el fortalecimiento de la planta docente, así como con la consolidación y seguimiento de procesos de selección que privilegien la calidad académica, el profesionalismo y la igualdad de oportunidades para todas las personas interesadas en integrarse con mayor certeza laboral a las sedes Morelia, Uruapan, Zamora y Zitácuaro de la UPN.