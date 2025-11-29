Morelia, Michoacán, a 29 de noviembre de 2025.- En el marco de la conmemoración de los siete años de la Cuarta Transformación, la consejera nacional de Morena, Giulianna Bugarini, participó en la reunión con las y los presidentes de los Comités Secciónales en Defensa de la 4T, donde se refrendó la unidad del movimiento en Michoacán y el respaldo al liderazgo de Claudia Sheinbaum en el país y de Alfredo Ramírez Bedolla en el estado.

“Michoacán ha demostrado estar del lado correcto de la historia. Esta revolución pacífica nos enseñó que el poder solo tiene sentido cuando se pone al servicio del pueblo, y la honestidad es nuestra fuerza”, afirmó Bugarini.

El encuentro destacó el papel estratégico de la organización territorial en la defensa de las conquistas sociales logradas durante estos siete años de transformación.

El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla aseguró que Michoacán seguirá avanzando con firmeza:

“Estamos de frente al pueblo. La transformación no se detiene y seguirá dando resultados donde más se necesitan”.

El dirigente estatal de Morena, Jesús Mora, hizo un llamado a mantener activa la defensa del movimiento desde la base social:

“Hoy más que nunca, debemos cuidar lo que hemos construido. Ustedes son la fuerza que sostiene la esperanza en cada barrio y colonia. Defenderán la verdad ante la calumnia y garantizarán que la unidad sea nuestra mayor fortaleza”.

Giulianna Bugarini cerró con un mensaje de determinación y rumbo claro:

“Con Claudia Sheinbaum al frente de México y con Bedolla guiando Michoacán, seguiremos trabajando sin simulaciones. Siete años han marcado un antes y un después en la vida del pueblo… y lo mejor aún está por venir”.