Morelia, Michoacán, 26 de noviembre de 2025.- Las acciones de infraestructura en materia de seguridad pública dentro del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, incluyen la rehabilitación general de nueve cuarteles de la Guardia Civil por la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del estado (SCOP), indicó su titular Rogelio Zarazúa Sánchez.

El funcionario estatal indicó que la administración del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla intervendrá los inmuebles de Apatzingán, Coalcomán, Huetamo, Jiquilpan, La Piedad, Lázaro Cárdenas, Uruapan, Zamora y Zitácuaro, con el fin de mejorar su operatividad, a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), cuyas obras tendrán una inversión de 70 millones de pesos.

Los trabajos incluyen el mantenimiento generalizado de baños y regaderas; reparación de pisos, azulejos y sistemas de drenaje e hidráulicos; sustitución de luminarias, instalaciones eléctricas, techumbres, impermeabilización de losas, así como aplicación de pintura.

Con la rehabilitación general de estos nueve cuarteles de la Guardia Civil, el Gobierno de Michoacán trabaja para reducir el tiempo de respuesta de las fuerzas del orden, para atender emergencias con mayor eficacia y garantizar la presencia permanente de los agentes, quienes deben contar con instalaciones dignas y adecuadas para la labor que desempeñan.