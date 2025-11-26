Michoacán.- 26 de noviembre de 2025.- por tercera día consecutivo se mantienen bloqueos carreteros en al menos 9 puntos carreteros de Michoacán, 4 de ellos en la Autopista México – Guadalajara, el resto en carreteras federales de la región Ciénega, en los límites con estado de Jalisco.

Es de recordar que desde la mañana del pasado lunes, como parte de una movilización a nivel nacional transportistas y productores del campo tomaron vialidades.

En caso de los trabajadores del transporte de carga exigen garantías de seguridad en carreteras ante los constantes robos con violencia de que son blanco y la erradicación de retenes ilegales en que autoridades los extorsionan hasta con 30 mil pesos.

En tanto que los productores del campo, se oponen a la reforma a la Ley Nacional de Aguas, debido a qie señalan les ocasionara múltiples afectaciones, además de que se fije como precio de garantía del maíz enn 7,200 pesos para todos los productores.

Luego de que no se lograrán acuerdos en las mesas de negociación con autoridades federales ambos sectores acordaron mantener los bloqueos en Michoacán, hasta una nueva reunión en la que sus demandas sean resueltas.

Los cierres carreteros en Michoacán de acuerdo con la información del C5i son los siguientes:

🔴PANINDÍCUARO: Autopista de Occidente KM307, Caseta de Cobro.

🔴ECUANDUREO: Autopista de Occidente México – Guadalajara KM360, Caseta de Cobro.

🔴ZINAPÉCUARO: Autopista de Cuota 15D Atlacomulco – Zapotlanejo, Caseta de Cobro.

🔴VISTA HERMOSA: Tramo carretero Vista Hermosa- Tanhuato, a la altura de SUKARNE

🔴VISTA HERMOSA: Autopista de Occidente Km 390, Caseta de Cobro.

🔴VISTA HERMOSA: Tramo carretero Vista Hermosa- Ixtlán KM42.

🔴SAHUAYO: Carretera federal Sahuayo-La Barca Ref. crucero de La Palma.

🔴VENUSTIANO CARRANZA: Carretera Sahuayo-La Barca Ref. crucero de cuatro esquinas

🔴VILLAMAR: Carretera Villamar – Jiquilpan Referencia: IMSS bienestar Col. Emiliano Zapata.