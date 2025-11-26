Morelia, Michoacán, 26 de noviembre de 2025.- El Gobierno de Michoacán, a través de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), encabezada por Cuauhtémoc Ramírez Romero, ha entregado más de 150 mil aves de doble propósito, 15 mil paquetes de micelio para producir hongo seta, 4.2 toneladas de hortalizas y 7 mil árboles frutales, beneficiando a 15 mil familias de por lo menos cuatro integrantes, gracias al programa Agrosano como parte de la vertiente “Produce lo que te comes”.

La directora de Formación Social Agropecuaria, Diva de la Luz Hinojosa González, se ha encargado de la dispersión de los insumos en cuarenta y nueve municipios, en los que se encuentran Morelia, Uruapan, Apatzingán, Zamora, Yurécuaro, Nahuatzen, Cherán, entre otros, además de ocho comunidades de autogobierno, entre las que se encuentran Pamatácuaro, Santa Fe de la Laguna, San Andrés Tziróndaro, Angahuan y Ihuatzio. Estos insumos son esenciales para coadyuvar en la soberanía alimentaria de la población michoacana.

Los paquetes constan de diez aves de siete semanas de edad en estado sano con cuadro de vacunación completo, con apego a la normativa del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad (Senasica), hortalizas con semillas de chile serrano, jitomate, cebolla blanca, calabaza zucchini, frijol ejotero, lechuga, espinaca, rábano, tomate y cilantro, así como árboles frutales de diferentes especies conforme a la zona o región.

Este programa se complementa con la capacitación para la realización adecuada de sus cosechas y la aplicación de técnicas sustentables, que permite sustituir el fertilizante químico por abono orgánico obtenido, resultando en frutos sanos y saludables, así como la producción de carne de primera calidad y la capacitación para la comercialización de los excedentes de la producción.

Ramírez Romero refrendó el compromiso de seguir impulsado este programa durante el 2026, debido al éxito que ha reflejado entre las familias, ya que contribuye al desarrollo económico y social de las zonas con alta y muy alta marginación, principalmente de las comunidades rurales.